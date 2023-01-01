لامبارد: كرة القدم تمنحنا فرصةً ثانيةً أمام ريال مدريد

تحدث فرانك لامبارد، مُدرب تشيلسي، عن مُواجهة الفريق ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على أرض سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في جولة الذهاب، وسيلعب الفريقان من جديد على أرض لندن يوم الثلاثاء المُوافق 18 إبريل.

وتأتي مُواجهة الفريقين في نسخة هذا الموسم بعد المُواجهة الدرامية التي جمعتهما في ربع نهائي نسخة الموسم الماضي.

وكاد تشيلسي أن يقلب الطاولة في إياب ربع نهائي الموسم الماضي على أرض سانتياجو برنابيو لولا استفاقة الميرنجي في الوقت الحاسم.

وقال لامبارد، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”تشيلسي يملك لاعبين صغار، ولكنهم أبطال رائعين، هذه مرحلة مُهمة، وعلينا أن نلعب في هذا المستوى، هذه مُسابقة مُميزة، وتلك فرصة رائعة بالنسبة لي”.

وتابع مُدرب البلوز :”ريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين أمثال مودريتش وكروس، وفينيسيوس لاعب آخر من المستوى الفائق نحن نعرف الجودة التي يملكها في مواقف الواحد ضد واحد، ونعرف قدرات بنزيما، وعلينا أن نكون مُستعدين”.

وأكمل :”الدوري الإنجليزي واحد من بين أصعب المُسابقات في العالم، ولكن دوري أبطال أوروبا أمر آخر، هذا سيناريو مُختلف، عليك أن تضع نفسك في ذات المستوى مع ريال مدريد”.

وأضاف لامبارد :”حينما أنظر لنجاحات تشيلسي أصل لإدراكٍ بأن هذا أمر يستحق الاحترام”.

وعن دراما مُواجهة الموسم الماضي، قال لامبارد :”كرة القدم لا تملك ذاكرة، عليهم أن ينسوا ما حدث العام الماضي، كرة القدم تمنح دائماً فرصة جديدة، أتمنى ان نتعلم من أخطائنا، وعلينا أن نُركز على مُباراة الأربعاء وليس على مُباراة العام الماضي”.