  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ؟

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ؟



وكالات / سما /

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه بثلاثية دون رد على حساب بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب المباراة” كانت مباراة دوري أبطال جيدة حقاً، كانت مباراة مشدودة لمدة 55 أو 60 دقيقة، وهكذا يكون الحال بالنسبة لمواجهة الفرق الكبرى”.

وأضاف المدرب” رودري سجل هدفاً لا يصدق، وفي أول ربع ساعة تقريباً من الشوط الثاني، كان البايرن الطرف الأفضل وسنحت له عدة فرص للتسجيل، وبعد ذلك عدلناً الأوضاع في بقية الدقائق وأصبحنا أفضل”.

واستمر جوارديولا في حديثه” إنها نتيجة رائعة، لا تصدق، ولكني أعرف ماذا يعني الذهاب إلى ميونخ واللعب هناك، وعلينا ألا نعاني هناك، الخصم لديه جودة كافية، وعلينا أن نلعب بنفس الجودة هناك”.

واستطرد المدرب” مباراة العودة ستكون صعبة، عشت هناك وأعرف ذلك، لم نحقق أي شيء بعد، لكي تقصي فريقاً من القمة، يجب أن تقدم أداءً متكاملاً في مباراتين وليس مباراة واحدة”.

وأكمل مدرب السيتي” كانت مباراة عصيبة، عشتها على أعصابي ولذلك أنا محطم عاطفياً في الوقت الراهن، اليوم كبرت عشر سنوات فوق عمري”.

#جوارديولا #بايرن ميونخ #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"

التعرف على هوية شهيدي نابلس

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

حينما بكى القذافي لأول مرة وفتح خزائن ليبيا لإنقاذ صدام حسين

حماس تحذر الاحتلال..

الأخبار الرئيسية

الأونروا تدعو اتحاد العاملين بالضفة لإنهاء الإضراب ووقف تهديد الموظفين الذين يرغبون بالعمل

WVFfE

فيديو لأول مرة: لحظة اغتيال المقاومين يوسف شريم ونضال خازم في جنين

بن غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس المحتلة رغم قرار نتنياهو بالمنع

20230411093447

الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم