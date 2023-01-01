ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ؟

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه بثلاثية دون رد على حساب بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب المباراة” كانت مباراة دوري أبطال جيدة حقاً، كانت مباراة مشدودة لمدة 55 أو 60 دقيقة، وهكذا يكون الحال بالنسبة لمواجهة الفرق الكبرى”.

وأضاف المدرب” رودري سجل هدفاً لا يصدق، وفي أول ربع ساعة تقريباً من الشوط الثاني، كان البايرن الطرف الأفضل وسنحت له عدة فرص للتسجيل، وبعد ذلك عدلناً الأوضاع في بقية الدقائق وأصبحنا أفضل”.