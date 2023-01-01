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فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مُهم ومُستحق على بايرن ميونخ بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد قد بدأ عن طريق الإسباني رودري في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة مُتقنة غالطت يان سومر حارس البافاريين.

ونجح النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 70 بعد لعبة رأسية مُتقنة ترجم بها كرة ملعوبة من زميله هالاند في الدقيقة 70.

وتمكن الهداف النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثالث بعد استغلاله تمريرة مُساعدة بالرأس من زميله جون ستونز في الدقيقة 76.

وحاول لاعبو البايرن تقليص الفارق بهدف حفظ ماء الوجه، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُستحق لأصحاب القمصان السماوية بثلاثية نظيفة.

وسيلعب الفريقان من جديد على أرض ملعب أليانز ميونخ في جولة الإياب يوم الأربعاء المُوافق 19 إبريل، وسيحتاج رجال المُدرب توخيل مُعجزة حقيقية للوصول لنصف النهائي.

#مانشستر سيتي #بايرن ميونخ #دوري الأبطال #دوري أبطال أوروبا

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