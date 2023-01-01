فيديو.. إنتر ميلان يضع قدماً في نصف النهائي بالفوز على بنفيكا

وضع فريق إنتر ميلان الإيطالي قدماً في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا، بعدما عاد بفوز هام من ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية.
الشوط الأول من موقعة ملعب النور، انتهى على وقع التعادل بدون أهداف، وسط محاولات من كلا الفريقين لتسجيل الهدف الأول، دون أن تكون مثمرة بأي حال من الأحوال.
وانتظر ضيوف الأراضي البرتغالية وصول الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل بهدف رائع من نيكولو باريلا، ليحاول الإنتر بعدها حسم الأمور بهدف ثان، وسط هجمات من طرف الفريق البرتغالي لتسجيل التعادل في الدقائق المتبقية من الفترة الثانية.
وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثمانية دقائق، ابتعد النيراتزوري بالنتيجة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يهدر بنفيكا فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول في الوقت المبدد، انتهت فيها الكرة عند يد الحارس أندري أونانا.
وبذلك يحتاج الإنتر للتعادل، الفوز بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط في مباراة الإياب بميدانه، سان سيرو، من أجل التأهل بشكل رسمي للدور قبل النهائي.