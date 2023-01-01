جامعة النجاح الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تصنيف التعليم العالي

رام الله / سما /

ما زالت جامعة النجاح الوطنية تتقدّم، وتحقّق الإنجازات المتتالية في سلسلة التّصنيفات العالميّة للجامعات، فقد حصلت على المركز الأول فلسطينياً وعربياً، والخامس عالميّاً في التصنيف العالمي للتعليم العالي HE Higher Education Ranking.

ويعدّ تصنيف التعليم العالي HE Higher Education Ranking تصنيفاً متميزاً، يتم نشره من مجلس جودة التعليم العالي والتقييم التركي HEQAC، حيث يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي وفقاً لعدد من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تقيس جوانب محدّدة من عمل مؤسسات التعليم العالي.

ويتم تقييم الجامعات في هذا التصنيف وفق 25 معياراً و177 مؤشر أداء تقيس جودة التعليم العالي في أنحاء العالم، كالوصول إلى التعليم المستدام، وتحقيق العدالة والمساواة في العملية التعليمية، وضمان الجودة والاعتماد، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية 2023؛ فضلاً عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

وقد حققت جامعة النجاح الوطنية هذا الإنجاز بتقدّمها على الجامعات الفلسطينيّة والعربيّة جميعها، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، حيث تمكّنت فقط 146 جامعة حول العالم من المشاركة في التصنيف من أصل 71 دولة حول العالم.

وتعليقاً على هذا الإنجاز العظيم عبّر أ.د. عبد الناصر زيد/ رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الصعود الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي تعمل على تحقيقها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي أدرجت قضايا التنمية المستدامة، وتطبيقها، وتطويرها ضمن سلم أولوياتها، وأشار إلى أنّ هذا الإنجاز يأتي تأكيداً لمدى التزام جامعة النجاح بمعايير التميّز العالمي لتحقيق رؤيتها، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية؛ وترجمة حقيقية للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الجامعة، وطواقمها الأكاديميّة والإداريّة وطلبتها للمضي قدماً نحو مزيد من الإنجازات الإقليمية والعالمية.