الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا

الاغوار / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الفرعية التي يستخدمها المواطنون بديلا عن الطريق الرئيسية في حال إغلاق الحاجز.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الاغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ خمسة أيام، حصارا على مناطق الأغوار.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.