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ترامب : سأرشح نفسي للرئاسة حتى لو تمت ادانتي

الأربعاء 12 أبريل 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : سأرشح نفسي للرئاسة حتى لو تمت ادانتي



وكالات

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى لو أدين بما ينسب اليه من تهم.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وهي المقابلة الأولى منذ توجيه الاتهامات إليه الأسبوع الماضي، قال ترامب: "لن أنسحب أبدًا. هذه ليست طريقتي".

وفيما يتعلق بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي ألمح هذا الأسبوع إلى أنه مهتم بالترشح لولاية أخرى، قال ترامب: "هناك شيء خاطئ لديه، لا أعتقد أنه قادر على الترشح مرة أخرى".

وإضافة إلى ذلك، نفى الرئيس السابق التهم الموجهة إليه مدعيا أن موظفي المحكمة في نيويورك "بكوا عندما مثلت أمام القاضي".

ووجهت للرئيس السابق ترامب 34 تهمة تتعلق بالتسجيل المزيف في وثائق رسمية تخص العمل، بما في ذلك دفع أموال لقاء الصمت لسيدتين وبواب في أبراج ترامب لإخفاء شؤون كان لديه.

هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يحاكم فيها رئيس سابق جنائيا.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات القضائية ضد ترامب لن تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة للولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

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