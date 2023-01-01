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الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع

الأربعاء 12 أبريل 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع



نابلس / سما /

 

رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، تسليم جثماني الشهيدين سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع، بعد أن استشهدا في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن جهودًا بذلت من قبل الجهات المختصة لاستعادة جثماني الشهيدين، إلا أن قوات الاحتلال أصرت على احتجازهما ورفضت تسليمهما.

وادعى أمس الجيش الإسرائيلي أن الشهيدين وهما من سكان مخيم بلاطة، نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة ألون موريه شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم استشهادهما.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن 98 فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية العام من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

ويضاف لهؤلاء الشهداء، الشابين محمد العصيبي، ويوسف أبو جابر من سكان الداخل المحتل، ما يرفع العدد إلى 100.

#نابلس #الاحتلال #الطيطي وأبو ذراع

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