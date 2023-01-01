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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 12 أبريل 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد شابين من مخيم بلاطة قرب قرية دير الحطب شرق نابلس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان من مخيم بلاطة والاحتلال يفرض إجراءات قمعية مشددة في القدس

- العاهل الأردني يدعو لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

- تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو جابر في كفر قاسم

- نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للأقصى حتى نهاية رمضان

- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ66 على التوالي

- إطلاق تطبيق الكتروني أميركي للمطالبة بوقف المساعدات المالية لإسرائيل

- الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى السعودية

* "الأيام":

- الاحتلال يغتال مقاومين من مخيم بلاطة خلال اشتباك مسلح في بلدة دير الحطب

- إصابتان واعتقالات خلال اقتحام جنين ومخيمها

- الاحتلال يعلق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

- الاحتلال يعتقل شابا في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

- الأطباء يقررون إزالة جزء من رئة الأسير دقة اليوم

- 788  مستوطناً استباحوا المسجد الأقصى

"- التربية": هناك خطة لتعويض الطلبة ونحو 4000 معلم عادوا للدوام مؤخراً

- العاهل الأردني يدعو لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب في القدس

* "القدس":

- شهيدان وجريح شرق نابلس

- مواجهات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات الأقصى

- الاحتلال يحرم مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس

- "بلومبرغ": جنرالات إسرائيل يحذرون.. أعداؤنا أكثر جرأة لمهاجمتنا

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