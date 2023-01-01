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"فتح" تنظم مهرجان تأبين للشهيد محمد زكارنة في جنين

الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنظم مهرجان تأبين للشهيد محمد زكارنة في جنين



جنين/سما/

نظّمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"- منطقة "الشهيد أبو عمار" في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجانا تأبينيا للشهيد الفتى محمد زكارنة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.

وشدّد المتحدثون خلال المهرجان الذين نظم في الحي الشرقي في جنين، على أن جنين عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى.

ولفتوا إلى أن جنين ستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى وعموم الحركة الأسيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

واستنكر المتحدثون عدوان وإرهاب الاحتلال المستمر وجرائمه بحق جنين ومخيم اللاجئين فيها، فيما نددوا بالصمت الدولي ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشكلٍ يومي.

كما أكدوا ضرورة توجيه كل الوسائل النضالية ضد الاحتلال، فيما جددوا العهد للشهداء والأسرى بالحفاظ على هذه التضحيات التي رسمت معالم الطريق نحو الحرية والاستقلال.

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ث.أ

#فتح #جنين

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