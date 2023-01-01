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20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى نحو 20 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الثلاثاء، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

واقتحم 788 مستوطنا، صباح اليوم، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وقرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد وحتى نهاية رمضان، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها منظمات استيطانية، ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال "الفصح" اليهودي هذا العام بنسبة تزيد عن 60%، مقارنة بعدد المقتحمين في العام الماضي.

#المسجد الاقصى

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