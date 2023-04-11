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الفيضانات تقتل إسرائيليين في وادي عربة

الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيضانات تقتل إسرائيليين في وادي عربة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، العثور على جثتي رجل وسيدة فُقدا في فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة جنوب البلاد.


وذكرت الشرطة في بيان أنه «جرى العثور منذ فترة وجيزة على جثة رجل في ناحل بارن، وبعد عمليات الإنقاذ جرى تحديد وفاته».


وأكدت في بيان آخر العثور على «جثتي المفقودين في الفيضانات في منطقة مفترق تسهور في وادي عربة».


ومن جهتها، أفادت أجهزة الطوارئ في وقت سابق بأنها كثفت عملياتها لإنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات، خلال عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي.


وسجل، أمس (الاثنين)، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية تسببت في فيضان أنهر قرب طريقين سريعين رئيسيين يربطان شمال البلاد بجنوبها.


وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر، وطُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه. فيما نجحت الشرطة في إنقاذ 60 شخصاً بينهم من «جرفت السيول مركباتهم».

#فيضانات اسرائيل

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