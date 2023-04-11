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لجان المقاومة: يوم القدس العالمي تأكيد على أنّ عدو الأمة هو عدو واحد

الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: يوم القدس العالمي تأكيد على أنّ عدو الأمة هو عدو واحد



غزة/سما/

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم اليوم الثلاثاء 11/4/2023، أن يوم القدس العالمي جاء للتأكيد على أنّ عدو الأمة هو عدو واحد وهو العدو الصهيوني.

وشدد البريم خلال الحفل السنوي بمناسبة يوم القدس العالمي، على أن  إحياء يوم القدس العالمي جزء من المواجهة التي يقودها الشعب الفلسطيني وكل أحرار الأمة وشعوبها وتأكيد على مركزية القدس في الصراع.

وقال:" ليعلم الكيان الصهيوني وقادته المجرمين أنّ المقاومة لن تعود أبدًا إلى الوراء وسيبقى سيف القدس مشهورًا وستدفعون ثمن أي اعتداء"

وشدد على أن المساس بالأقصى سيفجر حربًا إقليمية لن تبقي ولن تذر، وسيكون الخاسر الأكبر فيها العدو الصهيوني وحلفائه ووكلائه في المنطقة.

وأكد على وحدة وترابط جميع الساحات في مواجهة العدو الصهيوني، فاليوم المقاومون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون وعراقيون ويمنيون ومن كل الشعوب.

#لجان المقاومة الشعبية

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