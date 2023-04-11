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القيادي شهاب: ذكرى معركة جنين ستبقى خالدة في وعي ووجدان الأجيال القادمة

الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي شهاب: ذكرى معركة جنين ستبقى خالدة في وعي ووجدان الأجيال القادمة



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى معركة جنين (نيسان 2002) ستبقى خالدة في وعي ووجدان الاجيال وستظل عنوانا عريضا في الذاكرة الوطنية التي لا تنسى ولا تُمحى تفاصيلها بتتابع السنوات والأحداث.

وقال القيادي، شهاب: إن "ما حققه وصنعه ابطال هذه المعركة وهم محمود طوالبة ورفيقه الشيخ رياض بدير واخوانهما الابرار، هو فعل معجز وبطولة تستحق الثناء والفخر والاعتزاز".

وأضاف: "نتمنى الفرج القريب للأخ الأسير ثـابت مرداوي، والشيخ علي وكل أحرار المخيم وكتيبته"، مشدّدًا على أن المسيرة ماضية وأن النهج باق.

#الجهاد الاسلامي

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