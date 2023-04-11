إغلاق مقرين للصليب الأحمر في أريحا وخانيونس

غزة/سما/

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق مقرين في أريحا وخانيونس جنوب قطاع غزة، مع الإبقاء على جميع البرامج وتعزيزها في تلك المناطق المتضررة وفي المكاتب الأخرى القائمة.

كما وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها ستواصل تقديم الخدمات والأنشطة الإنسانية التي اعتادت على تقديمها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل.

وقالت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليساندرا مينيغون: "نبقى على التزام وثيق تجاه جميع المجتمعات التي تعاني من النزاع والاحتلال منذ عام 1967، لا سيما من خلال عملنا لتعزيز حماية السكان المدنيين واحترامهم".