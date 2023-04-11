  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق مقرين للصليب الأحمر في أريحا وخانيونس

الثلاثاء 11 أبريل 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مقرين للصليب الأحمر في أريحا وخانيونس



غزة/سما/

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق مقرين في أريحا وخانيونس جنوب قطاع غزة، مع الإبقاء على جميع البرامج وتعزيزها في تلك المناطق المتضررة وفي المكاتب الأخرى القائمة. 

كما وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها ستواصل تقديم الخدمات والأنشطة الإنسانية التي اعتادت على تقديمها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل. 

وقالت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليساندرا مينيغون: "نبقى على التزام وثيق تجاه جميع المجتمعات التي تعاني من النزاع والاحتلال منذ عام 1967، لا سيما من خلال عملنا لتعزيز حماية السكان المدنيين واحترامهم".

#الصليب الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

قائد الجيش الإيراني يرد على تهديدات هاليفي

الوثائق السرية : خطة مصرية لإنتاج 40 ألف صاروخ وشحنها سرا لروسيا

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

حينما بكى القذافي لأول مرة وفتح خزائن ليبيا لإنقاذ صدام حسين

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصاروخ مجهول

الأخبار الرئيسية

استخبارات "إسرائيل": العام المقبل قد يشهد حرباً متعددة الجبهات

بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

الاحتلال يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للأقصى

photo_2023-04-11_15-34-41

التعرف على هوية شهيدي نابلس

حماس تحذر الاحتلال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم