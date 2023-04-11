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"الجهاد" تنعي الشديهين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع

الثلاثاء 11 أبريل 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تنعي الشديهين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع



غزة/سما/

عت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الشهيدين البطلين: سعود عبد الله الطيطي ومحمد غازي أبو ذراع، من مخيم بلاطة، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال شرق محافظة نابلس عصر اليوم الثلاثاء.

وأكدت الجهاد، في بيان لها، أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات.

وتقدمت الحركة، واجب التعازي عائلتي الشهيدين وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، مؤكدًا أن مسيرة الشهداء مستمرة، كما وأهابت بالجماهير ومقاومته الشجعان لاستمرار طريق المقاومة حتى النصر الموعود.

#الجهاد الاسلامي #الشهيد سعود الطيطي #الشهيد محمد ابو ذراع

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