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هجوم حاد على "إسرائيل"في مصر

الثلاثاء 11 أبريل 2023 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم حاد على "إسرائيل"في مصر



القاهرة/سما/

أدان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.


وقال في كلمته في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء "اسمحوا لي قبل أن نشرع في نظر بنود جدولِ أعمال جلسة اليوم أن أتلو على مسامعكم عبارات تجيش معانيها بصدر كل مصري منذ فجر الأربعاء الماضي الخامس من أبريل عام 2023، يوم أن استيقظ الجميع على مشهد منْ المشاهدِ المستنكرةِ، وصورة من صور الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، فكان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلكَ من اعتداءات سافرة على المصلين".

وأضاف : "ما حدث تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة، كما أنه تصعيد خطير غير مقبول ولن ينتج عنه إلا مزيد من الاحتقان، وتفاقم للعنف، وتقويض لجهود التهدئة التي تسعى لها مصر في ظل شراكة إقليمية ودولية".

وتابع "ونحن إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء السافرِ على القيمِ الإنسانية والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية".

وطالب جبالي المجتمع الدولي بتحملِ مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيدا من التوتر والعنف.

واختتم رئيس مجلس النواب: حفظَ اللهُ شعوبنا جميعًا من كل شر وسوء، ووفقنا لما فيهِ الخير والأمن والأمان لشعوب الأرض في كل مكان.

#مصر #اسرائيل

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