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الاحتلال يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للأقصى

الثلاثاء 11 أبريل 2023 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للأقصى



القدس المحتلة/سما/

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان، بحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت، فان المستوى السياسي في "إسرائيل" قرر وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى بدءا من الغد حتى نهاية شهر رمضان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "في ختام تقييم شامل للوضع الأمني، أوعز رئيس الحكومة نتنياهو بتسهيل كل الإجراءات لوصول المستوطنين إلى حائط البراق.

وأضاف: "كما تقرر منع وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناءً على توصية بالإجماع من وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي.

#الاحتلال #الاقصى

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