التعرف على هوية شهيدي نابلس

نابلس/سما/

تم التعرف، مساء اليوم، على هوية الشهيدين اللذان ارتقيا خلال الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال قرب قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فان الشهيدان في نابلس هما الأسيرين المحررين الضابط في الأمن الفلسطيني سعود الطيطي أمضى 16 عاما في معتقلات الاحتلال وهو شقيق الشهيد القائد محمود الطيطي، ومحمد أبو ذراع " البواب" من مخيم بلاطة أمضى 7 أعوام في سجون الاحتلال، من مخيم بلاطة.

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: أن "خلية فلسطينية حاولت تنفيذ عملية إطلاق تجاه مستوطنة ألون موربيه، حيث قامت قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي قرب المكان بإطلاق نار نحو السيارة وتمكنت من إصابة اثنين من أفرادها، فيما فر ثالث من المكان وتجري عمليات تمشيط بحثًا عنه".

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، "أُبارك عمل جنود الجيش، الجيش الإسرائيلي هو الواقي وموفر الحياة لدولة إسرائيل".

ونعت كتائب شهداء الأقصى شهيديها الشهيد المشتبك سعود الطيطي؛ والشهيد المشتبك محمد أبو ذراع؛ اللذين ارتقيا خلال تنفيذ مهمة جهادية استهدفت قوة للاحتلال بالقرب من مستوطنة الون موريه المقامة على أراضي شرق نابلس".

ومع استشهاد الشابين تصل حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 100 شهيدًا.