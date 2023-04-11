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فتوح يطلع السفير الياباني على المستجدات في الساحة الفلسطينية

الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع السفير الياباني على المستجدات في الساحة الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يوئيتشي ناكاشيما، على آخر التطورات والأوضاع في الساحة الفلسطينية، والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وقال فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية، وتصاعد جرائمها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءاتها والمستوطنين على المصلين، مؤشر خطير على تفاقم الأوضاع في المنطقة.

بدوره، أكد ناكاشيما موقف اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، لبناء الدولة الفلسطينية، ونيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

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#روحي فتوح

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