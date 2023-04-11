وقفة تضامنية في أنقرة نصرة للأقصى

القدس المحتلة/سما/

نظّمت "نقابة حق العمل" التركية وقفة تضامنية لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس النقابة محمود ارسلان، ونائبه حسين تنارفيردي، بمشاركة حشد من المواطنين الأتراك.

وجاءت الوقفة ردا على ما يتعرض له المصلون والمرابطون في المسجد الأقصى دفاعا عن قدسيته ومكانته لدى المسلمين، والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أرسلان أن "مناصرة الأخوة في فلسطين واجب مقدس تمليه علينا ضمائرنا، كنوع من المسؤولية التي تقع على عاتق كل واحد منا تجاه أكبر قضية عرفها التاريخ وهي القضية الفلسطينية".

بدوره، أكد تنارفيردي على الروابط الأخوية بين تركيا وفلسطين، وقال إن ما يجري على الأرض الفلسطينية يشكل غطرسة وتحديا إسرائيليا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددا على وقوف تركيا إلى جانب فلسطين حتى النهاية.

بدوره، أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى عن شكره العميق لرئيس "نقابة حق العمل" محمود أرسلان على هذه الوقفة التضامنية لنصرة فلسطين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

كما عبر عن تقديره للمواقف التركية الثابتة بحق القضية الفلسطينية العادلة، وقال: "مهما اشتدت حلكة الليل فلا بد من بزوغ فجر الحرية، ونحن باقون وثابتون في أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى"، مكررا شكره للنقابة ولتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، على تضامنهم ومؤازرتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى المبارك.