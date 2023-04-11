  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وقفة تضامنية في أنقرة نصرة للأقصى

الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية في أنقرة نصرة للأقصى



القدس المحتلة/سما/

 نظّمت "نقابة حق العمل" التركية وقفة تضامنية لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس النقابة محمود ارسلان، ونائبه حسين تنارفيردي، بمشاركة حشد من المواطنين الأتراك.

وجاءت الوقفة ردا على ما يتعرض له المصلون والمرابطون في المسجد الأقصى دفاعا عن قدسيته ومكانته لدى المسلمين، والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أرسلان أن "مناصرة الأخوة في فلسطين واجب مقدس تمليه علينا ضمائرنا، كنوع من المسؤولية التي تقع على عاتق كل واحد منا تجاه أكبر قضية عرفها التاريخ وهي القضية الفلسطينية".

بدوره، أكد تنارفيردي على الروابط الأخوية بين تركيا وفلسطين، وقال إن ما يجري على الأرض الفلسطينية يشكل غطرسة وتحديا إسرائيليا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددا على وقوف تركيا إلى جانب فلسطين حتى النهاية.

بدوره، أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى عن شكره العميق لرئيس "نقابة حق العمل" محمود أرسلان على هذه الوقفة التضامنية لنصرة فلسطين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

كما عبر عن تقديره للمواقف التركية الثابتة بحق القضية الفلسطينية العادلة، وقال: "مهما اشتدت حلكة الليل فلا بد من بزوغ فجر الحرية، ونحن باقون وثابتون في أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى"، مكررا شكره للنقابة ولتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، على تضامنهم ومؤازرتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى المبارك.

#المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

كاتب عبري يرسم سيناريو لغزو "إسرائيل" من عدة جبهات

قائد الجيش الإيراني يرد على تهديدات هاليفي

الوثائق السرية : خطة مصرية لإنتاج 40 ألف صاروخ وشحنها سرا لروسيا

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

حينما بكى القذافي لأول مرة وفتح خزائن ليبيا لإنقاذ صدام حسين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-11_15-34-41

التعرف على هوية شهيدي نابلس

حماس تحذر الاحتلال..

photo_2023-04-11_15-00-53

شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس (صور وفيديو)

قائد نتنياهو السابق في الجيش: في حرب لبنان انسحبتَ من الاحتياط واختفيت

"نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم