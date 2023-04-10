قائد نتنياهو السابق في الجيش: في حرب لبنان انسحبتَ من الاحتياط واختفيت

القدس المحتلة / سما /

هاجم القائد السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وحدة الاستطلاع، شلومي ريسمان، بنيامين نتنياهو، بعد خطابه الذي رفض فيه تحمل اللوم بالمسؤولية عن التصعيد الأمني.وحسب قناة "كان" العبرية فإن ريسمان، توجه إلى نتنياهو بالقول: "في حرب لبنان الأولى، انسحبت من الاحتياط واختفيت، قمت بعدد صفر من أيام الاحتياط، لذا أخرجتك من الوحدة".

ورد مكتب نتنياهو على ريسمان قائلا: "ادعاءات شلومي ريسمان كذبة كاملة. لم يكن قائدا احتياطيا لرئيس الوزراء نتنياهو على الإطلاق، لأنه عندما تم تعيين ريسمان لواء في الاحتياط، كان نتنياهو يخدم البلاد بالفعل كسفير لإسرائيل في واشنطن وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة".

وأضاف: "كرس نتنياهو حياته لأمن إسرائيل وخاطر بحياته عدة مرات، حتى أنه أصيب في عملية تحرير خاطفي طائرة سافانا. كجندي احتياط، عاد نتنياهو من دراسته في الولايات المتحدة للمشاركة في حرب يوم الغفران وبعد عام عاد مرة أخرى من دراسته في الخارج للتطوع في خدمة الاحتياط"، مبينا أنه "قبل شهر من حرب لبنان الأولى، تم تعيين نتنياهو مبعوثا لإسرائيل في واشنطن، وعشية مغادرته لمهمته السياسية اندلعت الحرب. وصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى وحدته وبعد فترة وجيزة ذهب في جولة خاصة في جبال الشوف فوق بيروت، استعدادا لمهمته السياسية".