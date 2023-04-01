اعتقال شاب في الخليل بعد اعتدائه بالضرب على أحد جنود الاحتلال

رام الله / سما /

قالت مصادر محلية، ان شابا قام بضرب جندي اسرائيلي، بعد ان حاول الأخير الاعتداء عليه واطلق الجنود النار في الهواء، وقد اصيب الشاب بجراح طفيفة جراء اعتداء الجنود عليه بالضرب، وتم اعتقاله.

وقد وقعت الحادثة على احد الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل.

وقال نشطاء في البلدة القديمة من الخليل، بأن الشاب فرحات نادر الرجبي، وهو أحد سكان حي السلايمة، القريب من المسجد الابراهيمي، تم ايقافه من قبل جنود الاحتلال، لفترة طويلة من الزمن وتم خلال ذلك الاعتداء عليه، وقام بضرب أحد الجنود، فانهال عليه الجنود بالضرب ما أدى لاصابته بكدمات ورضوض وحضرت الى المكان اسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء وتم اسعافه.