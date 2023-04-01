المالكي يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمي سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في فلسطين سامر عبد الجابر سبل التعاون المشترك.

وأشاد المالكي خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين وبرنامج الأغذية الدولي، مؤكدا أهمية دور برنامج الغذاء الدولي في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وخاصة الأسر الفقيرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على استعداد الوزارة دعم البرنامج في المحافل الدولية، وأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، وعبر عن قلقه من تعرض الأمن الغذائي في فلسطين للخطر في حال تقليص الدعم للبرنامج.

من جهته، شكر جابر الوزارة على جهودها المستمرة في دعم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، من خلال الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين، والتحديات التي تواجه ذلك.

هذا وسلّم عبد الجابر الوزير المالكي رسالة من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بخصوص، الوضع العام لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين.