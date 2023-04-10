أغرب أنواع الفوبيا في حياة المشاهير

وكالات / سما /

تُعرف الفوبيا بأنها حالة تتسم بالخوف المفرط واللاعقلاني من كائن حي، أو من موقف أو مكان معين، وعادةً ما يحاول المصاب بالفوبيا تجنب ما يخشاه قدر الإمكان عبر وسائل مختلفة. والمشاهير ليسوا إستثناءاً من هؤلاء الأشخاص، فالكثيرين منهم يعانون من مخاوف وانعدام الأمن التي تصيب عامة الناس أيضاً، لكنهم فقط يحاولون التستر على مخاوفهم وانعدام الأمن أمام الجمهور وأعين الكاميرات، تماماً مثل طبقات المكياج التي تغطي البقع العمرية والتجاعيد. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن هؤلاء النجوم لا يخجلون من الاعتراف بمخاوفهم، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي.

كاتي بيري: الظلام

المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة كاتي بيري تخشى الظلام، وقد اعترفت بأنها تنام مع الأضواء لأنها تعتقد أن الكثير من الأشياء الشريرة تحدث في الظلام.

مات ديمون: الزواحف

الممثل لا يقترب من الزواحف ما لم يضطر إلى ذلك. أثناء تصوير فيلم We Bought a Zoo، خلال العديد من المشاهد التي يجب أن تكون فيها الثعابين في مجموعة، يبدأ دامون في التعرق بشدة كلما كان بالقرب من الثعابين وعندما يتم الضغط عليه لحمل واحدة في الواقع، كان يخاف.

مادونا: الرعد

النجمة الموسيقية والممثلة تشعر بالرعب من الرعد ولا تخرج أبداً عند المطر والرعد.

أديل: طيور النورس

المغنية تخاف بدرجة كبيرة من طيور النورس. وفقاً لأديل، بدأ كل شيء عندما كانت في التاسعة من عمرها فقط. كانت تسير في متنزه في تينبي وهي تأكل الآيس كريم، حينها انقضت عليها طيور النورس الضخمة وأخذت الآيس كريم. كانت أديل مرعوبة من أنها ستلتقطها.

ديفيد بيكهام: الفوضى

لا يستطيع لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام تحمل الفوضى والاضطراب، هذا الرهاب الذي يشبه اضطراب الوسواس القهري. يعترف بيكهام: "يجب أن يكون كل شيء في خط مستقيم أو يجب أن يكون كل شيء ثنائي أو مرتب".

بريتني سبيرز: الزواحف

تنزعج نجمة البوب الأمريكية من رؤية الزواحف والسحالي الكبيرة، ولا سيما تنين كومودو.

رافائيل نادال: رهاب الليل

يخاف نجم التنس من عدد من الأشياء، مثل الكلاب، العناكب، العواصف، الدراجات النارية، لكن أكثر ما يخيفه هو الظلام. حتى أن وجوده في المنزل بمفرده في الليل يجعل نادال متوتراً للغاية لدرجة أنه يضطر إلى النوم على الأريكة لأنه لا يستطيع التعامل مع الذهاب إلى السرير.

نيكول كيدمان: الفراشات

الممثلة الأسترالية تصاب بالذعر وتعاني من نوبات قلق عند رؤيتها فراشات.

جينيفر لوف هيويت: الأماكن المغلقة

الممثلة تخشى بشدة من الأماكن المغلقة مثل المصاعد.

ميغان فوكس: الورق

الممثلة تخشى لمس الورق الجاف لدرجة أنها تحتاج إلى تصفيح مستنداتها المهمة حتى تتمكن من لمسها. وعندما تقرأ النصوص، تحتفظ بكوب من الماء بجانبها، حتى تتمكن من غمس أصابعها قبل قلب الصفحة.

أوبرا وينفري: مضغ العلكة

ملكة البرنامج الحواري لديها خوف من مضغ العلكة منذ الطفولة. إنها معادية للعلكة لدرجة أنها حظرت على ما يبدو مضغ العلكة من المبنى حيث تسجل برنامجها التلفزيوني.

جوني ديب: المهرجين

يعاني جوني ديب من واحدة من أكثر 10 أنواع من الرهاب شيوعاً مع حالة رهاب الكولوفوبيا، والمعروفة باسم الخوف من المهرجين، حيث يعتقد دائماً أن هناك ظلمة كامنة تحت السطح، احتمال لشر حقيقي.

ألفريد هيتشكوك: البيض

كان لدى أحد أعظم المخرجين في كل العصور خوفاً هائلاً من البيض. كان يكره الطريقة التي ينكسر بها صفار البيض ويخرج من القشرة.

كايلي جينير: الغبار في الأكواب والفراشات

كشفت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً أن لديها خوفاً مثيراً من الغبار في الكوب، بينما لا تعرف السبب. أيضاً في إحدى حلقات برنامج Life of Kylie، أصبحت نجمة الواقع صريحة بشأن خوفها لدرجة الرعب من الفراشات- المعروف أيضاً باسم lepidopterophobia.