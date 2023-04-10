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جريمة بشعة تهز المغرب.. قتل سيدة وإخفاء جثّتها بالثلاجة

الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة تهز المغرب.. قتل سيدة وإخفاء جثّتها بالثلاجة



وكالات / سما /

ألقت قوات الأمن المغربية، القبض على المشتبه فيه المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وبيّن مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية أنه المتورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك.

وأفاد المصدر بأن مصالح الأمن "كانت قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تمكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه". وفق (سكاي نيوز بالعربية)

وتم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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