  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاب يلقى مصرعه أثناء المشي بإيطاليا لسبب صادم

الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يلقى مصرعه أثناء المشي بإيطاليا لسبب صادم



وكالات / سما /

قتل شاب يدعى أندريا بابي (26 عاماً)  وهو يمارس الهرولة في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو وفي شمال شرق إيطاليا على أيدي  أحد الدببة وذلك في أول حادثة من نوعها. 

ووفقا لصحيفة التايمز أكدت التحقيقات أنّ نتائج تشريح الجثة تشير إلى أن بابي قُتل نتيجة تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، متأثراً بجروح أصيب بها للتحرك وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته  لتجد جثته في أحد المنحدرات وهو مُصاب بجروح عميقة في كلا  من الرقبة والذراعين والبطن، ناجمة عن اعتداء حيوان كبير عليه.

وأكدت السلطات المحلية ملابسات الحادث وقررت قتل الدب بمجرد رصده، 

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، إن  مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع  في أوروبا مؤكدة أن البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تبقى هذه الحيوانات على مسافة من البشر. 

#شاب #مصرع #إيطاليا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

كاتب عبري يرسم سيناريو لغزو "إسرائيل" من عدة جبهات

قائد الجيش الإيراني يرد على تهديدات هاليفي

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصاروخ مجهول

الأخبار الرئيسية

"نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!

مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل

image_processing20230411-19579-w9np98

الأقصى محط الأنظار.. المخابرات الإسرائيلية تقدر: حرب على عدة جبهات متوقعة العام المقبل

بحماية شرطة الاحتلال .. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

photo_2023-04-10_20-44-03

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم