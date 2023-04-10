لابيد في الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات

القدس المحتلة / سما /

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع زعماء يهود في نيويورك في محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

الاجتماع الذي استضافته الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية في مقر UJA-Federation of New York في مانهاتن، عقد مع احتدام الجدل حول الإصلاح القضائي المقترح في إسرائيل.

وقال لابيد لقادة اليهود الأمريكيين، إن القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حاسمة، مشددا على أن الولايات المتحدة شريك حيوي في دعم إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

وأكد أن العلاقة بين البلدين أكثر أهمية واستراتيجية من أي وقت مضى، وأن يهود الولايات المتحدة لا يمكنهم التخلي عن إسرائيل، مضيفا: "إسرائيل موجودة لتبقى بينما تأتي الحكومات وتذهب".

بدورها، قالت رئيسة الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية جولي بلات إنه من المهم إيجاد أرضية مشتركة، مشيرة إلى "أننا نعلم أن الخلافات في الرأي في إسرائيل اليوم عميقة وصعبة. نحن في نظام الفدرالية اليهودية عبرنا عن آرائنا حيث شعرنا بضرورة القيام بذلك، كما فعلت المنظمات الأخرى".

وأضافت: "لكن قبل كل شيء، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأخرى في هذا الاجتماع، أعربنا عن أنه يجب على كل طرف بذل قصارى جهده للبحث عن حل وسط وإيجاده".