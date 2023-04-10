حماس: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن السكوت عليها

غزة/ سما /

أكدت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى عبث بصواعق التفجير وتجاوز للقوانين الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن الاحتلال يستخدم القوة الغاشمة لترسيم وقائع جديدة على المسجد الأقصى، مؤكدا أن شعبنا جاهز لمزيد من الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى.

وأشار حمادة إلى أن الاحتلال يضيق ذرعاً بتنامي المقاومة بالضفة الغربية، وقد فشل في وقف المقاومة فيها، لافتاً إلى أن "الحشد والرباط في المسجد الأقصى وتصاعد عمليات المقاومة يمثلان ردا على عدوان الاحتلال".

وشدد على أن الاحتلال يسعى لتثبيت مخططات التقسيم الزماني والمكاني التي تستهدف المسجد الأقصى، مشدداً على أن مشاهد اقتحام المسجد الأقصى تدمي القلب ولا يمكن السكوت عليها.