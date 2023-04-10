  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن السكوت عليها

الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن السكوت عليها



غزة/ سما /

أكدت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى عبث بصواعق التفجير وتجاوز للقوانين الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن الاحتلال يستخدم القوة الغاشمة لترسيم وقائع جديدة على المسجد الأقصى، مؤكدا أن شعبنا جاهز لمزيد من الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى.

وأشار حمادة إلى أن الاحتلال يضيق ذرعاً بتنامي المقاومة بالضفة الغربية، وقد فشل في وقف المقاومة فيها، لافتاً إلى أن "الحشد والرباط في المسجد الأقصى وتصاعد عمليات المقاومة يمثلان ردا على عدوان الاحتلال".

وشدد على أن الاحتلال يسعى لتثبيت مخططات التقسيم الزماني والمكاني التي تستهدف المسجد الأقصى، مشدداً على أن مشاهد اقتحام المسجد الأقصى تدمي القلب ولا يمكن السكوت عليها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

كاتب عبري يرسم سيناريو لغزو "إسرائيل" من عدة جبهات

قائد الجيش الإيراني يرد على تهديدات هاليفي

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصاروخ مجهول

الأخبار الرئيسية

"نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!

مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل

image_processing20230411-19579-w9np98

الأقصى محط الأنظار.. المخابرات الإسرائيلية تقدر: حرب على عدة جبهات متوقعة العام المقبل

بحماية شرطة الاحتلال .. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

photo_2023-04-10_20-44-03

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم