تراجع مبيعات «آبل» من أجهزة الكمبيوتر بنسبة 40% في الربع الأول

وكالات / سما /

تراجعت مبيعات شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل، من أجهزة الكمبيوتر الشخصي، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5. 40%، مع تراكم المخزون.

وبحسب تقرير اقتصادي قامت به شركة «آي.دي.سي» لأبحاث السوق، ونقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي مبيعات شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي في العالم، تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 29 %، إلى 9. 56 مليون جهاز، وهو ما يقل عن مستويات أوائل 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أدت إلى ازدهار قوي للطلب على الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر خلال العامين الماضيين.

كما تراجعت مبيعات شركتي ديل تكنولوجيز الأميركية، ولينوفو جروب الصينية، بنسبة 30%، في حين تراجعت مبيعات إتش.بي بنسبة 24 %، وتراجعت مبيعات أسوس تك بنسبة 3. 30%، خلال الربع الأول، ولم تفلت أي شركة من كبرى شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي في العالم من هذا التراجع في المبيعات.

وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية بأكثر من 10%، بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في العالم، خلال العام الماضي.

وأعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس، التي تنتج رقائق الذاكرة للأجهزة المحمولة والكمبيوتر المكتبي والمحمول في الأسبوع الماضي، خفض إنتاج رقائق الذاكرة، بعد تسجيل أقل أرباح لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ويعاني سوق الكمبيوتر الشخصي، من التراجع منذ عدة فصول، ولكن ازدهار السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما زال محتملاً، بحسب أنوراج رانا المحلل في خدمة بلومبرغ إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية.

وقد تتأثر آبل بهذا التراجع بشكل خاص، نتيجة اعتمادها بنسبة كبيرة على سوق الأجهزة الاستهلاكية.