تويتر تضيف ميزتين جديدتين لمشتركي "بلو"

وكالات / سما /

أضافت شركة تويتر ميزتين جديدتين لمشتركي خدمتها المأجورة "تويتر بلو" Twitter Blue، وهما: ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف، وترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.

ومؤخرًا، وعد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بأن يُخفَّض عدد التغريدات المُروَّجة التي يراها مشتركو "تويتر بلو" إلى النصف. والآن، بدأت الشركة تطبيق الميزة وذلك في كل من يوميات المُتابَعون ولك.

وفي صفحة الدعم الخاصة بخدمة "تويتر بلو"، وصفت الشركة الميزة الجديدة بالقول: "شاهد إعلانات أقل بنسبة 50% تقريبًا في يوميات لك والمتابَعون".

وخلال التمرير، ستظهر لك بين التغريدات المُروّجة أو الإعلانات تغريدات عادية أو غير مروّجة ضعف المعتاد تقريبًا.

وأضافت الشركة: "وفي بعض الأحيان قد تظهر لك بين التغريدات المُروّجة تغريدات غير مُروّجة بنسبة أكثر أو أقل من ذلك".

ونبهت تويتر إلى أن ميزة ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف لا تسري على المحتوى المُروّج في مكان آخر على تويتر.

وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات التي تظهر على الملفات الشخصيّة، والإعلانات التي تظهر في ردود التغريدات، والأحداث المُروّجة في استكشاف، والموضوعات المُروّجة، والحسابات المُروّجة التي قد تتابعها.

وسيتمكّن المشتركون في "بلو" من استخدام هذه الميزة بعد إتمام مراجعة حساباتهم للتحقق من أهليتها وتطبيق شارة التوثيق الزرقاء عليها.

وفي حين أن الشركة تدّعي أنها ستُقلِّل عدد الإعلانات في الخط الزمني للمشتركين في خدمة بلو، فمن الصعب إثبات كون أنهم يشاهدون بالفعل إعلانات أقل.

وفي عام 2022 الماضي، قال ماسك إن تويتر تستكشف أيضًا تقديم مستوى بسعر أعلى من تويتر بلو لا يعرض أي إعلانات.

وبالإضافة إلى الميزة المتعلقة بالإعلانات، قالت تويتر إن التغريدات التي تتفاعل معها ستحصل على دفعة طفيفة في ترتيبها. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقّى ردودك دفعة ترفع ترتيبها قريبًا من القمة.

وسيظهر مشتركو تويتر بلو في علامة التبويب موثّق ضمن علامة تبويب تنبيهات المستخدمين الآخرين، التي تسلّط الضوء على الردود والإشارات والمشاركة من المشتركين في بلو.

وفي الشهر الماضي، قال ماسك إنه بدءًا من 15 نيسان/ أبريل، لن يعرض الجدول الزمني لك إلا منشورات الحسابات الموثقة والأشخاص الذين تتابعهم.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، أعلنت تويتر عن الإطلاق العالمي لخدمتها المأجورة، والآن تشير البيانات إلى أنه على الرغم من توفر الخدمة على نطاق واسع، لم تنجح تويتر في جذب كثير من المشتركين.

وبحسب شركة التحليلات "سنسور تاور" SensorTower، فقد كسبت الشركة 11 مليون دولار من خلال عمليات الشراء عبر الهاتف المحمول حتى أواخر آذار/ مارس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت بيانات موقع مماثل إلى أن أقل من 1% من المستخدمين النشطين شهريًا للشبكة الاجتماعية مشتركون في (تويتر بلو) على الرغم من تسجيل 116,000 اشتراك جديد في الشبكة في آذار/ مارس.