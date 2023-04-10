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مدرب جديد لمنتخب الشاطئية واستدعاء (6) لاعبين جدد واستبعاد (4) آخرين

الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد لمنتخب الشاطئية واستدعاء (6) لاعبين جدد واستبعاد (4) آخرين



غزة / سما /

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته على ملعب نماء الترابي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقم في السعودية منتصف شهر مايو القادم.

وسيرفع المدير الفني سامي سالم وتيرة تدريبات المنتخب تدريجياً بعد عودة الفدائي من المشاركة في كآس آسيا الذي أقيم في تايلند والخرج من البطولة من دور المجموعات بفوز صعب على قيرغيزستان وخسارتين من الكويت وعُمان.

وعيَّن اتحاد كرة القدم إياد دويمة مدرباً لحراس المرمى بدلاً من المدرب السابق طلعت النمس الذي رافق المنتخب خلال سنوات طويلة، فيما استدعى المدرب سالم (6) لاعبين جدد لصفوف المنتخب وهم: “إبراهيم أبو عمير، وموسى حرارة، وربحي شتيوي، ومحمد شبير، ومحمد بلح، وخالد النبريص، وأحمد لبد”.

وقالت مصادر صحفية محلية إن المدرب سامي سالم قرر الإبقاء على اللاعبين (علاء عطية، وفادي العراوي، ومحمد السدودي، وثائر أبو عبيدة، ومحمد حسان، ومحمد عبيد، والحارسين أحمد عفانة وفادي جابر)، بينما تم استبعاد الرباعي محمد القاضي وميسرة البواب ومحمد أبو موسى وإسلام أبو عبيدة.

#منتخب الشاطئية #بطولة كأس العرب #السعودية

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