شباب جباليا يعلن عن (6) صفقات ومدرب جديد

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بدأ نادي شباب جباليا حراكه القوي في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للدوري الممتاز الموسم القادم 2023-2024.

وأعلن شباب جباليا عن تعيين المدرب عماد الغرباوي مديراً فنياً ليقود الفريق في مشوار الموسم القادم.

وكشف شباب جباليا عن إتمام التعاقد مع (6) لاعبين هم: يوسف سالم، مهند أبو زيد، عمر الشنطي، محمد الترامسي، الحارس محمد زقوت، وعودة مدافعه المعار إبراهيم شاهين.

ومن المتوقع أن يواصل شباب جباليا سعيه في سوق الانتقالات لجلب المزيد من اللاعبين بهدف تقوية صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم القادم الذي يسعى فيه لتحقيق نتائج قوية تضمن للفريق تحقيق مركزاً جيداً على جدول الترتيب.