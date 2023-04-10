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"نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!

الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!



القدس المحتلة / سما /

كذبت الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حديثه خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، عن أنه تم توجيه ضربات لحزب الله في لبنان.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي التي تابعت المؤتمر فوجئت من تصريحات نتنياهو.

وبينت الصحيفة أن نتنياهو بنفسه وافق على توصية قيادة الجيش بعدم الرد على حزب الله لعدم علاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أن الهجمات تركزت فقط ضد حركة حماس في لبنان.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أظهرت ضعفًا أمنيًا وأنها لا تمتلك الحل السحري لوقف الهجمات كما كانت تدعي قبل أن تصبح في الحكم، بل أن الأوضاع في عهدها ازدادت سوءًا، فإلى جانب الهجمات الفردية أصبح هناك هجمات منظمة كما جرى في حوارة والأغوار على سبيل المثال. كما تقول الصحيفة العبرية، التي أشارت إلى مقتل 19 إسرائيليًا في غضون شهرين ونصف من حكم نتنياهو.

وركزت صحف هآرتس ومعاريف في تقارير لها على نفس القضية خاصة بعد محاولات نتنياهو تحميل الحكومة السابقة المسؤولية.

"القدس

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