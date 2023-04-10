غرائب "البريميرليغ".. حكم يعتدي على نجم ليفربول

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إنجليزية, أن رابطة الحكام المحترفين الإنجليزية PGMOL، تحقق حاليا في واقعة غريبة حدثت بين شوطي مباراة ليفربول وضيفه أرسنال (2-2), ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعقب انتهاء الشوط الأول, اقترب ظهير ليفربول أندي روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب، قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.



وكان روبرتسون غاضبا على الفور، إذ ادعى أن مساعد الحكم قد ضربه بمرفقه, فيما احتشد لاعبو ليفربول أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق في النهاية.



وبثت شبكة "سكاي سبورتس" الحادثة، حيث أظهرت الإعادة من عدة زوايا قيام الحكم برفع ذراعه أمام اللاعب.



وذكرت "سكاي سبورتس", أن روبرتسون كان "مذهولا" وهو ينزل في النفق قبل أن يتهم هاتزيداكيس "بضربه في حلقه عن طريق مرفقه".



وأصدرت رابطة الحكام بيانا قالت فيه: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب آنفيلد, سنراجع الأمر بالكامل".



ويعتبر هاتزيداكيس حكما صاحب خبرة طويلة، وكان جزءا من فرق تحكيم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعدة سنوات.