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توخيل يحدد شرط فوز بايرن ميونخ على مانشستر سيتي - سما الإخبارية

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توخيل يحدد شرط فوز بايرن ميونخ على مانشستر سيتي

الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يحدد شرط فوز بايرن ميونخ على مانشستر سيتي



وكالات / سما /

حدد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، شرط فوز العملاق البافاري على مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يحل ضيفًا على مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح توخيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد نقلها الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على “تويتر”: “من الواضح جدًا كيف سيلعب مان سيتي”.

وشدد: “يمكنكم رؤية التأثير الذي أحدثه بيب جوارديولا على الفريق بعد ست أو سبع سنوات معهم، إنهم فريق هجومي للغاية، وهم في حالة جيدة”.

وعن جوارديولا: “فرق بيب لها أسلوبه الفريد دائمًا، سنحاول إيجاد طرق للمنافسة سواء بالكرة أو بدونها، نحن بحاجة إلى أداء متكامل”.

وأكد: “نحن متحمسون لمباراة الغد، إنه تحد كبير، هذا هو نوع الاختبار الذي نريده، أحتاج إلى تقديم أفضل ما لدي، وهذا دافع كافٍ”.

وحول غياب تشوبو موتينج: “سنفتقده أيضًا في حالة الدفاع عن الكرات الثابتة”.

وختم: “لقد كنا نحلل مان سيتي في الأسابيع القليلة الماضية، كنت مدربًا في إنجلترا، نريد منعهم من أن يكونوا مهيمنين للغاية”.

#توماس توخيل #مانشستر سيتي #بايرن ميونخ #دوري أبطال أوروبا

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