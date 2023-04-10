توخيل يحدد شرط فوز بايرن ميونخ على مانشستر سيتي

وعن جوارديولا: “فرق بيب لها أسلوبه الفريد دائمًا، سنحاول إيجاد طرق للمنافسة سواء بالكرة أو بدونها، نحن بحاجة إلى أداء متكامل”.

وأكد: “نحن متحمسون لمباراة الغد، إنه تحد كبير، هذا هو نوع الاختبار الذي نريده، أحتاج إلى تقديم أفضل ما لدي، وهذا دافع كافٍ”.

وحول غياب تشوبو موتينج: “سنفتقده أيضًا في حالة الدفاع عن الكرات الثابتة”.

وختم: “لقد كنا نحلل مان سيتي في الأسابيع القليلة الماضية، كنت مدربًا في إنجلترا، نريد منعهم من أن يكونوا مهيمنين للغاية”.