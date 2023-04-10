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ريال مدريد مهدد بالحرمان من فالفيردي لمدة ستة أشهر!

الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد مهدد بالحرمان من فالفيردي لمدة ستة أشهر!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد يفقد خدمات لاعب الوسط الأوروجواياني، فيديريكو فالفيردي، لمدة تصل إلى ستة أشهر، بسبب الاعتداء على لاعب فياريال، أليكس باينا، عقب مباراة الفريقين في ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الدوري المحلي.

الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أفادت، مساء الإثنين، بأن هيئة مكافحة العنف ستحلل التقرير الطبي لحالة باينا، أمام أعين الشرطة، في الأسبوع المقبل، على أن تتوجه الهيئة من رابطة الليجا الحكم في القضية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يعني إمكانية تعرض فالفيردي لعقوبة إيقاف تتراوح بين مباراتين أو أربع مباريات، مفيدةً بأن الهيئة ربما تطلب تطبيق عقوبات قانون الرياضة بشكل مباشر على اللاعب.

وحال حدوث الخيار الثاني، فإن الحد الأدنى للعقوبة التي من الممكن أن تفرض على لاعب الريال، لن تقل عن الإيقاف لمدة شهر، وتصل إلى ستة أشهر، ويشمل الإيقاف الحظر عن دخول أي ملعب.

واعتبرت الصحيفة المدريدية أن هذا يعني غياب فالفيردي عن صفوف ريال مدريد لمدة شهر على أقل تقدير، مؤكدةً في الوقت ذاته أن التقرير الطبي لحالة لاعب فياريال هو ما سيحدد كل شيء، فلو كانت الإصابة بسيطة ستكون الغرامة المالية كافية.

#فالفيردي #ريال مدريد

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