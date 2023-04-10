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مصادر استخباراتية أمريكية: الحرس الثوري يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية

الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر استخباراتية أمريكية: الحرس الثوري يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر استخباراتية أن الحرس الثوري الإيراني يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكره اثنان من كبار مسؤولي المخابرات المطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن مصادر المخابرات الأمريكية، تقدر أن القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني، تستعد لمحاولة تنفيذ هجمات بمسيرات، ضد سفن الشحن والتجارة المملوكة لإسرائيليين، في مياه الخليج وبحر العرب.

ونسبت الصحيفة لخبير سياسي إيراني مقرب من الحرس الثوري، قوله إن طهران ترى في هذه الهجمات المخططة، انتقاما لمقتل الضابطين والمستشارين العسكريين الإيرانيين، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، بهجوم إسرائيلي في دمشق مؤخرا.

ووفقا للمصادر، أبلغ الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، الخميس الماضي، الأجهزة الإسرائيلية بالهجوم المحتمل.

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