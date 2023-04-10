رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرونوت:

- تخوف من التصعيد والأنظار تتجه إلى الحرم القدسي

- استعداد أمني غير مسبوق عشية الأيام الأخيرة من رمضان خاصة في المدن المختلطة

- جنود من الكوماندو يدخلون المدن الإسرائيلية لدعم الشرطة

- نتنياهو يتراجع عن إقالة وزير الأمن جالانت

- خطاب نتنياهو أمس يتهم الحكومة السابقة بالتوتر الأمني والعمليات الأخيرة وتوقيع اتفاق الخنوع مع حزب الله حول الغاز بالبحر

- نتنياهو: المظاهرات تضعف الردع الإسرائيلي

- بن درور يميني يكتب: نتنياهو تهرب من المسؤولية

- يوسي يهوشوع بعد خطاب نتنياهو: المنتصر الوحيد جالانت

- آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح ويعودون إلى البؤرة الاستيطانية أفيتار

- مستوطنون يهاجمون وزير الأمن القومي في أفيتار: ندفن موتانا وأنت تريد كسب النقاط

معاريف:

- نتنياهو قرر إبقاء جالانت وزيرا للأمن

- على خلفية التوتر الأمني عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا اتهم فيه الحكومة السابقة بالمسؤولية عن الوضع الأمني الحالي

- نتنياهو يقول لبن غفير: الحرس الوطني ليس من صلاحياتك

- استعداد الأجهزة الأمنية والشرطة للأيام الأخيرة من شهر رمضان

- قاضٍ من أصل ثلاثة رفض هدم منزل منفذ عملية التفجيرات بالقدس قبل خمسة أشهر.. القاضي خالد كبوب كتب في قراره أن هناك من يعيش في المنزل ليس له علاقة بالعملية وقرار الأغلبية هدم منزل إسلام فروخ

هآرتس:

- الاستخبارات العسكرية تقدر: ارتفاع خطورة نشوب حرب العام القادم

- واشنطن تنتقل إلى ساحات أخرى غير الساحة الإسرائيلية

- نتنياهو يتهم المعارضة والمظاهرات بالتصعيد الأمني

- تقدير: لن يسمح لليهود باقتحام الأقصى في الأيام التسعة الأخيرة من رمضان

- متظاهرون يغلقون شارع أسلون في تل أبيب بعد خطاب نتنياهو واعتقال ثمانية منهم

- ألوف بين يهاجم المسؤولة عن إرث رابين لأنها ألغت كليا اتفاق أوسلو من إرثه