رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الفتى محمد فايز بلهان (15 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس والصدر، وإصابة اثنين آخرين، واعتقال ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

كما عنونت الصحف، إصابة 216 مواطنًا على الأقل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق ورضوض في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ المحتلون يغتالون الفتية ويعربدون في الضفة

_ 216 إصابة خلال مواجهات في بيتا تصديا لمسيرة المستوطنين المتطرفين

- بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.. سابقة: سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى اليوم تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان.. إقرار هدم منزل منفذ "التفجير المزدوج" بالقدس المحتلة

_ الرئاسة: اجتياح مليشيات المستوطنين لأرضنا لا يغير من حقيقة أنها فلسطينية

_ رئيسا وزراء الأردن وقطر يؤكدان ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

_ الإعلان عن برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني

_ مجلس الوزراء يكلف "التربية" باتخاذ اللازم ضمن القانون لضمان سير العملية التعليمية

_ شرطة الاحتلال تفرض شروطا تعجيزية وعنصرية لتحرير جثمان الشهيد أبو جابر

_ نتنياهو "يتعهد بإعادة الأمن" ويبقي غالانت بمنصبه.. والمعارضة تهاجمه

_ اجتماع طارئ لاتحاد مجالس "التعاون الإسلامي" حول عدوان الاحتلال على القدس و"الأقصى"

_ 50 عاما على استشهاد الكمالين والنجار

الأيام:

­_ استشهاد فتى في مخيم عقبة جبر واشتباكات مسلحة خلال اقتحام نابلس

_ إصابة 216 مواطنًا خلال فعاليات ضد مسيرة المستوطنين لاقتحام جبل صبيح

_ وفاة المستوطنة الثالثة المصابة في عملية الأغوار

_ المستوطنون يعربدون وينفذون اعتداءات واقتحامات في مناطق عدة

_ كفر قاسم: عائلة الشهيد أبو جابر تتسلم جثمانه لدفنه بشروط

_ اقتحامات واعتداءات في محافظتي الخليل وبيت لحم

_ أكثر من 1500 مستوطن استباحوا المسجد الأقصى بمبرر الفصح اليهودي

_ الحكومة تقرر اتخاذ اللازم ضمن القانون لضمان سير العملية التعليمية

_ حملة تحريض ضد تظاهرة داعمة للفلسطينيين في برلين

القدس:

_ استشهاد طفل في مخيم عقبة جبر

_ آلاف المستوطنين بينهم وزراء وأعضاء كنيست يقتحمون "جبل صبيح" لشرعنة بؤرة "أفيتار"

_ أكثر من 1500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الجيش والشرطة

_ الحكومة تكلف "التربية" اتخاذ اللازم لضمان سير العملية التعليمية

_ وفاة المستوطنة الثالثة المصابة بعملية الأغوار

_ رئيس الوزراء الإسرائيلي يمتنع عن الحسم بوقف الاقتحامات

_ بايدن يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024