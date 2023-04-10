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أسيران في سرايا القدس يدخلان عامهما الـ (22) في سجون الاحتلال

الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023: إن الأسيرين القائدين في سرايا القدس ثابت عزمي سليمان مرداوي (47 عامًا)، وعلي سليمان سعيد السعدي "الصفوري" (60 عامًا) من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهيا احدى وعشرين عامًا في الأسر ويدخلان اليوم عامهما الثاني والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسيرين المجاهدين مرداوي والصفوري بتاريخ 11/04/2002م، أثناء مشاركتهم في معركة الدفاع البطولية عن مخيم جنين خلال اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمدن الضفة المحتلة. وهما من مؤسسي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين.

ووجهت المهجة، لهما سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وقيادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين والمشاركة في عدة عمليات بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوفها.

وأصدرت المحاكم الصهيونية بحقهما أحكامًا جائرة حيث صدر بحق الأسير القائد ثابت مرداوي السجن (21) مؤبدًا بالإضافة إلى (40) عامًا؛ وبحق الأسير القائد علي الصفوري السجن (5) مؤبدات بالإضافة إلى (50) عامًا.

جدير بالذكر أن الأسير ثابت مرداوي ولد بتاريخ 21/07/1976م، وهو متزوج ولديه ابن واحد، أما الأسير علي السعدي ولد بتاريخ 12/01/1963م، وهو متزوج ولديه خمسة من الأبناء، ويقبع الأسير ثابت حاليًا في سجن نفحة؛ والأسير علي يقبع حاليًا في سجن جبلوع.

#سرايا القدس #سجون الاحتلال

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