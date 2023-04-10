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تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو جابر في كفر قاسم

الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو جابر في كفر قاسم



القدس المحتلة / سما /

شيعت عائلة أبو جابر في مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان ابنها يوسف أبو جابر (45 عاما) إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان أبو جاير قد استُشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دهس في تل أبيب، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين. كما فرضت الشرطة شروطا على عائلة أبو جابر، لتحرير وتشييع جثمان ابنها.

وشارك في الجنازة العشرات من أبناء عائلة أبو جابر ومعارف العائلة، وعدد قليل من أهالي كفر قاسم، وسط أجواء حزينة.

وسلّمت الشرطة جثمان الشهيد للعائلة الساعة السابعة صباحًا، وسط أجواء ممطرة، وذلك في وقت مبكر كي لا يتسنى لأهالي المدينة التجمع والمشاركة في الجنازة.

وكانت الشرطة قد فرضت قيودا على الجنازة لتحرير جثمان الشهيد بينها أن تقتصر الجنازة على مشاركة 50 شخصا، وألا تتضمن الجنازة هتافات ذات طابع سياسي أو قومي، وعلى الرغم من موافقة العائلة إلا أن الشرطة ماطلت بتحرير الجثمان الذي كان من المقرر أن تحرره مساء أمس الإثنين.

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