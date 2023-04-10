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حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة



رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتتحول الأجواء لباردة نسبيا وغائمة جزئيا.

وتسقط صباحا زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وتضعف الهطولات وتتوقف في ساعات بعد الظهر، ويصبح الطقس باردا وغائما جزئيا مساء وليلا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت الراصد الجوي النظر إلى أن يومي الأربعاء والخميس، سيكون هناك منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 10 درجات مئوية، ويتمركز المنخفض الجوي غرب جزيرة قبرص ويتحرك شرقا نحو غرب السواحل السورية.

ويصبح الطقس باردا وغائما وماطرا في مختلف المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ورعدية على فترات، وتهب رياح قوية.

ويتواصل هطول الأمطار خلال النصف الأول من يوم الخميس، ويسود طقس شتوي بارد بشكل لافت.

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتسقط الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا وفي ساعات المساء.

وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي.

بينما يبقى الجو باردا في ساعات الليل، والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو شديد الاعتدال والدفء في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها. ليلا يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في الجبال.

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