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هآرتس : نتنياهو يتهرب من المسؤولية عن الوضع الأمني

الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : نتنياهو يتهرب من المسؤولية عن الوضع الأمني



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يكلف نفسه عناء تحمل المسؤولية عن الوضع الأمني الخطير، وألقى به على عهد أسلافه، رغم أن الهجمات أصبحت أكثر حدة في عهده.

وأشارت إلى أن نتنياهو ألقى خلال خطابه بالمسؤولية على أسلافه (بينيت - لابيد) حول سبب إطلاق الصواريخ من لبنان، بإدعاء أن الاتفاق البحري هو أحد أسباب هذا التوتر الذي سمح لحزب الله وحماس بزيادة قوتهم والتشجع على إطلاق الصواريخ.

وكذبت الصحيفة إدعاءات نتنياهو أنه تم مهاجمة أهداف لحزب الله ردًا على تلك الصواريخ بعد أن رفض فكرة الرد على الحزب اللبناني، وأخذه بتوصية الجيش الإسرائيلي لأنه لم يكن له علاقة بالهجوم.

وقالت إن المؤتمر الصحفي تضمن هذه المرة خليطًا سامًا من الافتراءات والتحريفات وعدم الدقة، مشيرةً إلى أنه عقد على خلفية الضغوط التي يتعرض لها بفعل استطلاعات الرأي، وكذلك على خلفية أزمة إقالة وزير الجيش يؤاف غالانت الذي أعلن نتنياهو أمس بقائه في منصبه.

وأضافت: نجح نتنياهو في تعطيل جدول أعمال البث التلفزيوني الليلة الماضية، لكن من المشكوك فيه ما إذا كان ظهوره قد جلب له المزيد من المؤيدين، ربما على العكس من ذلك: يبدو مرتبكًا ومنزعجًا، وزعيم أقل سيطرة على الموقف.

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