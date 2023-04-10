استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصاروخ مجهول

واشنطن/سما/

أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية، عن تعرض قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في قاعدة كونيكو العسكرية لهجوم بصاروخ واحد.

وأكدت القوات الأمريكية في بيان مقتضب أن الهجوم الذي استهدف القاعدة لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 5:51 بالتوقيت المحلي في سوريا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاستهداف حتى لحظة نشر هذا الخبر، بينما أفادت مصادر محلية بأن المليشيات الإيرانية تقف وراء الهجوم.

ويعد حقل كونيكو للغاز أحد أكبر القواعد العسكرية في دير الزور شرق سوريا.

وأواخر شهر أذار/ مارس الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها سجلت إصابة 6 من جنودها في سوريا، بإصابات دماغية، خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي، نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

كما أشارت تقديرات البنتاغون إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وضربت طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه قاعدة أمريكية في سوريا في 23 مارس/ آذار مما أدى لمقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد آخر ومعه خمسة جنود أمريكيين.

وردت القوات الأمريكية بضربات جوية وتبادل لإطلاق النار قالت جماعة معنية بمراقبة الحرب السورية إنه أدى لمقتل ثلاثة جنود سوريين و11 مقاتلا سوريا في فصائل مؤيدة للحكومة وخمسة مسلحين غير سوريين متحالفين مع الحكومة.

وسبق أن تعرض حقل كونيكو لعدة هجمات سابقة خلال الأشهر الماضية بطيران مسير وإطلاق الصواريخ من قبل الميليشيات الإيرانية، في حين كانت القوات الأمريكية ترد بقصف مواقع إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وانتشرت القوات الأمريكية لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بالشراكة مع جماعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد. وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا غالبيتهم في شرق البلاد.