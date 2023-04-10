  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نجاة مقاومين من محاولة اغتيال قرب جنين

الإثنين 10 أبريل 2023 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة مقاومين من محاولة اغتيال قرب جنين



جنين/سما/

نجا مقاومين من كتيبة جنين، من محاولة اغتيال خلال كمين للوحدات الخاصة، شرق جنين في محيط الألمانية. 

وأفادت مصادر محلية ، أنه لدى مرور المقاومين قرب أحراش الألمانية، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من  فرق المستعربين التي نصبت لهم كميناً بين الأشجار في أراضي المنطقة التي كانت مقامة فيها مستوطنتي جنيم وقديم اللتان أخليتا أثناء الإنسحاب الأحادي الجانب، وتمكنوا من الانسحاب والفرار نحو جنين والمخيم، بينما كانت قوة عسكرية مساندة تتوجه للمنطقة من حاجز الجلمة.

وبحسب المصادر أصيب أحد المقاومين بشظية في الظهر، وتكررت عمليات الاحتلال والوحدات الخاصة موخراً في جنين مستهدفة من تسميهم بالمطلوبين.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة نفذتها المقاومة في غزة ولبنان لإشغال "إسرائيل" بحرب متعددة الجبهات

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

وزير إسرائيلي يتهم قادة الجيش بالتمرد على حكومة نتنياهو.. والمعارضة تطالب بطرده

كاتب عبري يرسم سيناريو لغزو "إسرائيل" من عدة جبهات

استطلاع: الليكود يهوي للمرتبة الثالثة

أسعار صرف العملات

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-10_20-44-03

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

عرين الأسود تتوعد بمحاسبة كل من خطط لاستشهاد أي مقاوم

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

18ipj-5-730x438-1-730x438

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم