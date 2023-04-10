نجاة مقاومين من محاولة اغتيال قرب جنين

جنين/سما/

نجا مقاومين من كتيبة جنين، من محاولة اغتيال خلال كمين للوحدات الخاصة، شرق جنين في محيط الألمانية.

وأفادت مصادر محلية ، أنه لدى مرور المقاومين قرب أحراش الألمانية، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من فرق المستعربين التي نصبت لهم كميناً بين الأشجار في أراضي المنطقة التي كانت مقامة فيها مستوطنتي جنيم وقديم اللتان أخليتا أثناء الإنسحاب الأحادي الجانب، وتمكنوا من الانسحاب والفرار نحو جنين والمخيم، بينما كانت قوة عسكرية مساندة تتوجه للمنطقة من حاجز الجلمة.

وبحسب المصادر أصيب أحد المقاومين بشظية في الظهر، وتكررت عمليات الاحتلال والوحدات الخاصة موخراً في جنين مستهدفة من تسميهم بالمطلوبين.