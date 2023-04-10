الأحمد يطلع السفير الياباني على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يوئيتشي ناكاشيما، على التطورات والأوضاع في الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال إجرامية من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

ووضع الأحمد السفير الياباني، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاثنين، على استمرار الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين المتطرف الإسرائيلي بالأعمال أحادية الجانب التي تلحق أفدح الأضرار والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدوره، أكد ناكاشيما الموقف الثابت لليابان في دعم الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا ومعنويا من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على استمرار دعم اليابان للشعب الفلسطيني من أجل بناء مؤسساته ودولته التي يتطلع اليها.

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