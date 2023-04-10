نتنياهو يعقد مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا في "الكرياه"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم.

وذكر الإعلام العبري، أن نتنياهو سيعقد مؤتمرًا، الليلة، في تمام الساعة 20:15 في مقر وزارة الدفاع 'الكرياه" في مدينة (تل ابيب).

وأشار إإلى أن نتنياهو سيستعرض آخر التطورات الأمنية والرد على أسئلة الصحافيين.

وذكرت القناة 14 العبرية أن مراسلها للشؤون السياسية موتي كاستيل سأل عن المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الليلة، وقال له مقربون من نتنياهو أن البيان يتعلق بموضوع أمني، وعندما سأل عما إذا كان الأمر يتعلق بوزير الدفاع يؤاف غالانت، قيل له لا.