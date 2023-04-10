فيديو: محاولة اغتيال إمام مسجد في أمريكا

واشنطن/سما/

تعرض إمام مسجد في مدينة باترسون في ولاية نيوجرسي الأمريكية، لحادث طعن خلال إمامته لصلاة فجر أمس الأحد.



وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرا المسجد الأمنية في مدينة باترسون، قيام شاب يرتدي سترة صفراء بدخول مسجد عمر بن الخطاب خلسة وانتظار سجود المصلين ليقوم فجأة بمهاجمة الإمام (سيد النقيب) البالغ من العمر 70 عاما وقام بطعن الإمام مرتين في خاصرته.

وحاول الجاني الفرار بعد الاعتداء على الإمام، لكن المصلين قاموا باعتقاله خارج المسجد وتسليمه للشرطة.



وقد نقل الإمام سيّد إلى مستشفى سان جوزف في مدينة باترسون وهو في وضع مستقر.