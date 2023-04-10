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بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة أميركية

الإثنين 10 أبريل 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة أميركية



واشنطن/سما/

قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وذكرت الشرطة، على تويتر: "نؤكد التقارير عن حادث إطلاق نار في إيستمين. يرجى البقاء خارج المنطقة".


وأوضحت أن الحادث وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغرفيلد، مشيرة إلى أنه جرى "تحييد المهاجم".

وكشف موقع "سي إن إن" الأميركي، نقلا عن مصدر أمني، أن إطلاق النار أودى بحياة 5 أشخاص وأصاب 6 آخرين، من بينهم ضابط شرطة.


وأضاف أن حالة الضحايا "غير معروفة"، مبرزا أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي.

#امريكا #ولايا كنتاكي

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