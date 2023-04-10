بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة أميركية

واشنطن/سما/

قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وذكرت الشرطة، على تويتر: "نؤكد التقارير عن حادث إطلاق نار في إيستمين. يرجى البقاء خارج المنطقة".

BREAKING: Police confirm ‘multiple casualties’ following active shooter situation in downtown Louisville, Kentucky pic.twitter.com/IkMbFGKDLu — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 10, 2023



وأوضحت أن الحادث وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغرفيلد، مشيرة إلى أنه جرى "تحييد المهاجم".

وكشف موقع "سي إن إن" الأميركي، نقلا عن مصدر أمني، أن إطلاق النار أودى بحياة 5 أشخاص وأصاب 6 آخرين، من بينهم ضابط شرطة.



وأضاف أن حالة الضحايا "غير معروفة"، مبرزا أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي.